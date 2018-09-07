雲林「食藝慶典」 9/12開放訂桌

「遊雲林‧吃好料」，2018食藝慶典9月12日開放訂桌。（記者詹士弘攝）

2018-09-07 15:55

〔記者詹士弘／雲林報導〕「遊雲林．吃好料」，2018食藝慶典即將登場，雲林縣長李進勇表示，雲林已是全國第一大農業縣，農民會種卻不會賣，縣府為協助農民，將於11月10日在古坑綠色隧道公園舉辦「千人辦桌─雲遊國際食藝交流」活動，要把農產品送上餐桌，讓價值「加值」。

李進勇表示，要為農產品提高附加價值，傳統的辦桌是未來發展的重要元素，雲林縣於104年得到交通部觀光局補助執行雲遊3林計畫，從林內、古坑到斗六，整合各項文化、創意及特產，目前計畫即將劃下完美句點，縣府特別推出「2018食藝慶典」活動，將雲林食材製作成的佳餚，並與觀光結合，要讓全台民眾一起見證雲林之美。

李進勇說，「食藝慶典」系列活動中的重頭戲「千人辦桌─雲遊國際食藝交流」，將在11月10日於古坑綠色隧道公園登場，以「起雞慶豐收」為主題，推出總價值逾萬元的10道特色辦桌料理，包含黑蒜富貴香土雞，口湖海味參拼盤，鼓汁酸菜蟠龍鰻，古坑咖啡焗腩排，海龍鬚文蛤絲瓜等佳餚，道道料理皆採用雲林在地新鮮食材入菜，例如口湖鰻魚、雲林黑蒜頭、台西文蛤、斗六絲瓜、林內芋頭、雲林鴨等。

縣府表示，9月12日開放網路販售100桌，每桌優惠價3688元，歡迎大家用行動支持雲林在地特色。11月11日將在古坑綠色隧道舉辦「千人野餐-親子草地音樂會」，將邀請YOYO家族帶動唱，現場還有行動胖卡餐車市集，邀請民眾前來享受美好的假日午後時光。