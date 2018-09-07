台南100噸吊車「被吞」 禍首找到了！

南區新興路、利南街口道路塌陷，卡車陷坑洞，市府強調主要原因是下方箱涵老舊所致，與豪雨無關。（記者洪瑞琴翻攝）

2018-09-07 16:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天在台南市南區發生100噸吊車在箱涵施工現場塌陷意外，市府澄清表示，這單純是因為箱涵老舊，頂板不耐重壓造成的意外，與豪雨無關，受損範圍集中在車體部分，已經設法吊掛排除，沒有立即性危險。

市府指出，該路段下方箱涵因為已經超過30年，年代久遠，逐漸毀損，甚至曾造成小規模坍塌，雖然尚未影響正常行車安全，但為了保障用路人，水利局於今年3月起，開始進行箱涵更換工程，今天由廠商調動可吊掛100公噸的吊車前來準備施工，吊車到場時，因車體太重才會陷落，這起事件單純是施工車輛陷入，並非一般車輛路經而陷進坑洞。

市府表示，該段預鑄箱涵施工範圍為0k+70~0k+110，原預定今日進行預鑄箱涵吊裝作業，大型吊車於新興路右轉利南街後，即因為原有老舊箱涵（0k+30~0k+40處）破損，造成吊車跌落，已安排吊車進行吊掛下陷車輛，並儘速調整及安排後續工程。

事發後，水利、工務等單位立即趕到現場處置，代理市長李孟諺第一時間獲報後，也指示儘速排除障礙及查明原因，目前研判，塌陷原因單純是因為箱涵老舊，頂板不耐重壓造成的意外，施工單位已經在現場進行交通維持，但因翻落吊車體積龐大，已徵調大型作業車輛前來支援。