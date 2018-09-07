首波鋒面週末報到 卑南溪水覆蓋工程搶修避免揚塵

823豪雨毀卑南溪水覆蓋工程，挖土機近來積極搶修。（記者王秀亭攝）

2018-09-07 16:03

［記者王秀亭／台東報導］今年入秋第一波東北季風週末報到，抑制卑南溪揚塵的水覆蓋工程卻在823豪雨時遭到破壞，避免東北風再掀揚塵，台東縣環保局長謝清泉表示，中華大橋至出海口部分預計今天可完成9成。

台東縣環保局近年在卑南溪出海口進行防砂塵水覆蓋工程，減少東北風一來，台東市區就有風吹砂困擾，卻禁不起豪大雨沖刷，8月底西南氣流帶來的豪大雨，再度損毀水覆蓋工程。

謝清泉表示，823豪雨後，卑南溪水稍退，就派挖土機進駐搶修，經過一個星期的搶修，中華大橋下游（卑南溪出海口）預計今天可完成9成，但中華大橋以西往台東大橋水勢仍舊湍急，挖土機只能在高灘地上搶修，水利署第八河川局今、明兩天也會調派挖土機進駐，搶修台東大橋上游的水覆蓋工程。

謝清泉坦言，水覆蓋工程初估還需兩週才能搶修完成，確實憂心入秋第一波鋒面報到，恐揚起卑南溪砂塵，這個週末會持續搶修，亦會盡量保持溪床濕潤狀態，減少東北風揚起砂塵的機會。

卑南溪防塵水覆蓋工程因823豪雨損毀，挖土機在溪床上搶修。（記者王秀亭攝）