狗屎運？門口最近常有狗大便 投注站開出今彩539頭獎

2018-09-07 15:42

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮為公路上的棒喆了投注站，昨天開出今彩539頭獎800萬，讓老闆邱仕榮相當開心。邱仕榮說，這幾天店門口常有狗狗大便，他清掃完沒多久就開出頭獎，真的是「狗屎運」。

邱仕榮說，之前也遇過類似狀況，掃完狗大便後開出春節大樂透百萬大紅包100萬，也很巧合。邱仕榮今天也開心放鞭炮慶祝，分享喜氣。

不少民眾知道投注站開出頭獎，也紛紛到投注站試手氣，希望分享好運。有人說希望碰碰「狗屎運」，不過也有人認為純屬巧合，一切只憑機率。