萬人泳渡日月潭9/16見 44國泳客參加創紀錄

今年日月潭國際萬人泳渡活動，有來自44個國家的外籍泳客報名，創下最多國家泳客參加紀錄。（圖由南投縣政府提供）

2018-09-07 15:23

〔記者張協昇／南投報導〕邁入第36屆的日月潭國際萬人泳渡活動，將於9月16日登場，南投縣政府7日召開記者會，由縣長林明溱等人宣布今年參加隊伍總計有2123隊，參加人數共計2萬1996人，包括來自全球44個國家、遍及5大洲的1148名外國泳客，創下歷屆日月潭泳渡活動，最多國泳客參加紀錄，代表日月潭泳渡活動，已是世界級大型體育活動盛事，英國國家電視台旅遊選秀節目也將來台製播，把泳渡活動宣傳至全球，為南投帶來可觀的運動觀光產業商機。

南投縣政府7日下午召開記者會指出，今年日月潭萬人泳渡活動，為讓活動更加多元化且兼具生態教育意義，照例於上午7時30分在水社碼頭施放1萬條總統魚（曲腰魚）苗，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、擔任大會會長的南投縣長林明溱、日月潭管理處處長洪維新都將出席，緊接著於8時在朝霧碼頭進行開幕式，8時30分鳴槍，由195名身障泳士第一波出發，其他泳客魚貫下水，自朝霧碼頭暢游至伊達邵碼頭上岸，全程水道線距離約3000公尺。

大會為提升泳渡活動泳客安全，除動員消防局、警察局、衛生局全力協助外，今年也邀請中華民國潛水救難協會、新北市救護志工聯合會、彰化縣海浪救生協會負責水上、水下救生任務；彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院、沙鹿童綜合醫院、台中榮總埔里分院、埔里基督教醫院則聯合投入醫護支援，負責醫護任務，同時為因應救護時效，也申請一架內政部空中勤務總隊直昇機待命，與消防署特種搜救隊人員搭配支援負責空中緊急醫療轉診任務。

南投縣政府指出，今年還首次聘請安全管理顧問團隊加入水上救生行列，配合水上勤務即時影像監控設備，建構陸、海、空聯合安全維護計畫，透過各單位共同合作，提升活動安全規格，讓泳客游的更安心，確保每一位泳客都能平安順利完成泳渡。