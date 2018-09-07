中秋連假前後1天 國5白天9小時免費

2018-09-07 15:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部中秋節連續假期國道疏運措施今出爐，最受外界關注的就是交通部長吳宏謀日前曾拋出日間免費措施，交通部表示，中秋連假將首度於連假前1天、收假後1天，於國道5號試辦上午6點至下午3點，實施全線暫停收費措施。期望能吸引民眾提早使用國5，分散連續車流。

國道5號每逢連續假期，因車流量遠超過路線容量，必然引起塞車，交通部高公局歷次連假，均針對國5提出多項管制措施，並鼓勵多多利用公共運輸，不過成效均有限。這次中秋連假預估壅塞時段，南下南港系統至坪林包含9月22日上午7點至中午12點，及下午2點至5點；9月23日上午7點至中午12點、北上宜蘭至坪林下午2點至晚間11點；9月24日北上宜蘭至坪林路段上午10點下午5點。

為紓緩假期間交通狀況，這次中秋連假首度針對國5於假期前、後1日，試辦上午6點至下午3點實施暫停收費措施，經評估，假期前、後1日該時段國5道路容量尚有約7000輛次容量，實施優惠措施希望吸引民眾，避開假期間尖峰時段，及縮短假期首末日壅塞時段。

高公局長趙興華表示，西部國道單一路段單向平均每小時容量可達6000輛次，但國5因雪山隧道通過量有限，每小時僅2500輛次；且往宜蘭除台鐵之外，大概就只有國5，不像西部有高鐵、台鐵還有西濱可選擇，因此這次特別選擇國5，試辦連假前1天及收假後1天的非連假期間，日間免費措施，希望可以鼓勵有選擇的民眾，分散到這兩個時段使用國5。

不過趙興華強調，這個措施紓解能量有限，國5中秋連假尖峰時段還是會塞車，因此，仍鼓勵民眾盡可能多利用大眾運輸；國5有大客車優先通行措施，可叫自行開車減少30分鐘以上的行車時間。

高公局表示，不是每個連假都適合實施連假前後日間免費措施，像是除夕夜前1天國道車流量就已非常大；後續等到中秋連假結束後，高公局將會透過大數據分析該措施成效，再來討論未來是否會持續試辦該日間免費措施。

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