基隆3避難處所在淹水潛勢區內 審計室糾正、里長驚呼

位於東信路35巷47號的東明里民活動中心，位於公告淹水潛勢區內，至今仍懸掛避難收容處所告示牌。（記者林欣漢攝）

2018-09-07 15:08

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市有77處水災緊急避難收容處所，其中竟有3處位於公告淹水潛勢區內，審計部台灣省基隆市審計室提出糾正，在地里長驚呼：「那ㄟ按呢！」市府表示，已完成檢討及更改。

基隆市審計室公布基隆市77處水災緊急避難收容處所的執行情形，根據去年9月經濟部水利署發佈的基隆市連續24小時降雨量達450毫米淹水潛勢圖資分析結果，信義區義民及義和聯合里民活動中心、信二路仁義里民活動中心、東明里民活動中心等3處水災緊急避難收容處所，竟都位於淹水潛勢區內。

值得一提的是，水利署推估東明里民活動中心附近的淹水潛勢高度，達2至3公尺間，建議宜妥善規劃，但位於東信路35巷47號的東明里民活動中心，至今仍懸掛避難收容處所告示牌。

當地東明里長賴賢義今天聞訊驚呼：「那ㄟ按呢！」他說，1996年強颱賀伯引發海水倒灌，活動中心淹到1公尺高，怎麼會把水災緊急避難收容處所設在危險地區內。

市府工務處河川水利科長洪延良說，審計室有提糾正，區公所每年也會在防災應變計畫中檢討，3處地點已完成更改，剔除不利民眾緊急疏散的場所，義民及義和聯合里民活動中心、信二路仁義里民活動中心兩處改到信義區公所，東明里民活動中心則改到東光里民活動中心（崇法街133號）。