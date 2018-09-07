高市麵條抽檢 3件違規添加防腐劑

2018-09-07 14:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市行政暨國際處指派消保官、會同衛生局稽查製麵業者與小吃麵店，共抽驗18件樣品送檢，結果有3件不合格﹔相關單位已要求業者禁止販售違規產品，並將案件移送生產工場所在地主管機關裁處。

行政暨國際處說明，麵食為民眾常吃食物，有些業者為延長保存期、常違法使用防腐劑等添加物，市府為確保市民健康，由行政暨國際處指派消保官、會同衛生局稽查員針對製麵業者及小吃麵店使用麵條。

行政暨國際處指出，抽驗項目主要是防腐劑及過氧化氫，共抽檢18件樣品送 SGS檢驗結果，檢驗出違法添加苯甲酸（防腐劑）有3件，過氧化氫均未檢出。

行政暨國際處表示，本次抽查對象包含3家製麵業者、13家麵店共16家業者，其中湖內區某餐館所採3件麵條樣品，都檢驗出違法添加苯甲酸（防腐劑），3件麵條樣品均為台南市同一工廠生產﹔其餘本市工廠生產15件麵條樣品，都沒有檢驗出添加防腐劑及過氧化氫，本次麵條檢驗合格率83％。

行政暨國際處處長陳瓊華呼籲製麵業者，勿違法使用防腐劑，麵攤也應慎選麵條供應廠商﹔消保官則補充，苯甲酸雖屬於合法食品添加物，但依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，苯甲酸不可添加在麵條，所以製麵過程添加苯甲酸屬於違法，可裁處3萬元以上至3百萬元以下罰款，相關結果已移送台南市府處置。