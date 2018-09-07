百寶盒便當料理賽 林內農特產入菜

「繽紛百寶盒便當料理競賽」，參賽者發揮創意，將水果入菜。（記者詹士弘攝）

2018-09-07 14:29

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣林內鄉農會促銷在地蔬果，今天舉行「林內鄉紅透台灣繽紛夏日蔬果饗宴產業文化節」木瓜品質競賽及盒便當料理競賽，農試所熱帶果樹系主任李文立表示，今年林內木瓜水傷不嚴重，除了甜度略降外，品質還是相當良好。

農會總幹事黃國洲表示，林內鄉好山好水，有豐富優質農產品，木瓜、鳯梨、芋頭、茄子、苦瓜、無花果、稻米等農產品都因高品質享譽全國，產業文化節推動在地生產、在地銷售理念，歡迎全國民眾來品嚐選購最「青」的在地好物。

黃國洲說，當季木瓜受大雨影響，甜度可以略降，但木瓜農相當用心，一發現淹水就努力抽水，加上嚴格淘汰劣果，所以器品質依舊很高，今年共有50名木瓜農參賽，木瓜甜度落在10至13度間，最好的可高達14度，品質還是很好。

李文立表示，今年台灣嘉義以南的木瓜因淹水因素，品質嚴重影響，品質林內木瓜相對影響較輕，除了甜度略降外，品質還不錯。

林內農會同時舉辦「繽紛百寶盒便當料理競賽」，共有13組報名，選手們必須將3種林內在地的農特產品入菜，其中包括香蕉、風梨、木瓜、芋頭、無花果及火龍果，參賽者發揮創意，每個便當都色香味俱全。