ACES Europe訪視團給讚 台北有望成「世界運動首都」

李再立表示，台灣首都台北市與阿拉伯聯合大公國首都阿布達比皆通過進入階段，10月底將公布結果。（記者楊心慧攝）

2018-09-07 14:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市在2009年主辦聽奧，去年世大運更是受到好評，為了進一步向國際宣示台北與運動的連結，台北市政府今年2月向歐洲運動城市聯盟（ACES Europe）提出申請，盼台北市成為「世界運動首都」，本月5日ACES派訪視委員來台進行參訪，ACES秘書長Hugo Alonso表示，台北是優秀的城市，很有機會成為世界運動首都！

ACES Europe主要針對首都城市的特色、運動設施設置、舉辦國內外賽事、市民健康、市民參與、運動相關組織等6大指標進行評估。

台北市體育局長李再立今天與委員們召開記者會，李表示，去年12月19日歐盟相關人員訪台時向台北市政府建議可考慮申請首屆「2019世界運動首都」，外交部也非常鼓勵，除了可對外推廣體育，還能讓世界看到台灣，對外交也有所幫助，於是在今年2月正式向ACES Europe提出申請。

ACES Europe過去僅在歐盟國家評選運動首都，今年首次延伸至世界各國，李再立表示，台灣首都台北市與阿拉伯聯合大公國首都阿布達比皆進入最後階段，10月底將公布最後結果。

現場媒體問Hugo Alonso認為台北成為「世界運動首都」的優勢為何？他回答，台北市最大的優勢就在全民參與運動，給人非常熱情的感覺，同時台北也是個很優秀的城市，他認為很有機會成為世界運動首都。

ACES Europe訪視團本月5日傍晚抵達台灣，期間到台北市各大運動中心參訪，並聽取北市府的報告，將於9日離台。另外，市府安排也會帶訪視團參加運動嘉年華、河濱公園體驗市民活動、搭乘貓空纜車參加登山活動等。