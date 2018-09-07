秋紅谷停車費先漲價再打折？ 中市：舊標誌引誤會

秋紅谷機車停車格由10元漲至20元再打折，市議員張廖乃綸（左）、張瀞分（右）質疑市府欺騙市民。（記者黃鐘山攝）

2018-09-07 13:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市議員張廖乃綸、張瀞分今在議會指出，市府祭出持花博卡在公有停車場刷卡5折優惠，但秋紅谷機車停車格卻由10元漲至20元再打折，欺騙市民；交通局長王義川說，費率的確是10元未漲，是先前舊費率標誌未拆除引起誤會，儘速改善。

張廖乃綸說，秋紅谷機車收費標準是每次10元，現場牌示及交通局網站也都是這個價格，沒想到就在市府一推出花博卡停車5折優惠，偷偷翻漲1倍變成20元，先漲1倍，還要民眾先辦花博卡才能打5折，不過就是回到原價而已。

她出示照片顯示秋紅谷費率標誌牌示20元，批評先漲價再打折是欺騙辦花博卡的市民，也變相懲罰沒有辦卡的市民；張瀞分也直批，市府幫得標廠商推銷花博卡，還要市民承受停車費漲1倍的痛苦，根本是詐騙，實在太過分了。

王義川表示，9月開始，台中市公有路外停車場，刷花博卡進場，汽機車5折優惠。秋紅谷停車場經查證，機車停車費率仍是10元，刷花博卡5元，並無調漲，也未多收。至於現場仍存有舊廠商所遺留的舊費率標誌，容易引起誤會，要求委外廠商儘速改善。