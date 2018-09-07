澎湖同步大淨灘 上千支簡體字寶特瓶垃圾佔最多

澎湖海洋廢棄物寶特瓶就像聯合國，最多為中國簡體字，也有韓國及台灣品牌。（記者劉禹慶攝）

2018-09-07 13:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年為國際港灣年，澎湖又即將舉辦世界最美麗海灣組織年會，今日環保局一口氣辦理24場同步淨灘活動，主場設在岐頭海域，縣長陳光復、議長劉陳昭玲及白沙鄉長莊美李都到場共襄盛舉。

由於澎湖群島島嶼眾多，海岸線長達380餘公里，吹北風時中國垃圾吹到澎湖、吹南風時又有菲律賓東南亞國家垃圾吹來，導致澎湖海岸線幾乎被寶特瓶等海洋廢棄物垃圾淹沒，海洋公民基金會日前與香港合作進行寶特瓶海廢監測，發現澎湖4個監測點中國寶特瓶比例最高，高達8成6是簡體字寶特瓶。

今日同步除了澎湖本島各鄉市外，離島望安、七美、將軍都加入，總計24場次、1751人，環保局也在淨灘區域內劃出約50公尺範圍，並在區域內列出高、低密度作為海廢監測區，以寶特瓶為例，細分出國籍別、製造生產日期等；總共清理寶特瓶1885支，包括來自中國1040支佔55.2%、韓國1支0%、台灣96支佔5.1%、其他748支佔39.7 %。所有垃圾統計，資源垃圾約3.1噸，一般垃圾約6.1噸。

澎湖海廢問題就像海底覆網一樣，今日清理完畢後，沒有多久又是一片垃圾海，但不可能天天都動員大批人力清理，因此環保局今年規劃2000萬元經費，提供各鄉市公所申請，將以沙灘履帶車、運輸車、粉碎機等機械工具，取代人力進行機械化淨灘，希望能永續維護沙灘之美。

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