發展德語教學有成 惠文高中成德國PASCH夥伴學校

2018-09-07 12:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕惠文高中長期發展德語教學有成，正式納入德國外交部統籌運作的「PASCH夥伴學校」，今天與台北歌德學院簽訂計畫合作意向書，是台灣10年來新加入的學校，德國在台協會副處長施碧娜也前來見證，這也是兩岸申請學校中，惠文高中是唯一入選的學校。

惠文高中經過台北歌德學院推薦，以及德國外交部嚴格審核後，正式納入德國PASCH夥伴學校，惠文高中的師生將可得到歌德學院提供德語教師語言教學法方面的培訓、語言課程，以及設置先進的應用多媒體學習環境。

今天合作意向書由惠文高中校長王沛清與歌德學院長羅岩簽訂，施碧娜表示，惠文高中是長期推廣德文教育有成，德文檢定通過率也高，而且實質與德國學校交流，因此屏雀中選，期待與台灣有深入的交流。

王沛清強調，外文學習不是為了考試，而是落實於生活中，要國際交流與解決交流上的問題，校方4年前開辦第二外語德、日、法、西四種語言選修課，規劃每週2至4小時德語課，供全校以及鄰近中學學生選修，並聘任第二外語專任師資，今年德語班全數通過德語初級檢定，今年5月學前也前往妹姊校漢諾威高中進行2週交流，下週對方學生也會來惠文。

這次前往交換學生的德語班何天馨、王兆萱等多名學生說，德國學生學習開放、發言踴躍，讓人印象深刻，高中上課如大學選課，下午1點多下課就自由參加社團活動或運動，考試次數少而且少選擇題，但多申論題，培養學生自主思辨，這次到德國不但擴展國際視野，回台學習也勇於發問、表達學習。

教育局長彭富源也來見證儀式表示，台中學校締結外國姊妹校超過50所，並積極發展第二外語，逾6千名學生加入，教育局也協助跨校共聘師資。

「PASCH夥伴學校」計畫係德國外交部於2008年倡議的一項全球性計畫，該計畫倡議初始，台北歌德學院與台灣5所高級中學簽訂PASCH夥伴學校，包括建中、中山女中、景美女中、高雄鳳山高中及鳳新高中。