幼兒腳踏車 安全檢驗不合格率逾8成

2018-09-07 12:40

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府消費者保護官隨機挑選6件市售兒童自行車，送檢驗機構檢驗剎車、踏板、坐墊、鍊蓋的安全性，結果僅1件符合規定，其餘5件都有不符合國家標準的情形，不合格率高達83.3％。

法制局局長黃怡騰說，6件商品中，有2件煞車力未達規範要求，影響幼兒騎乘安全；1件座墊強度不足，測試後發生斷裂情形；1件後輪軸螺絲突出過長，恐刮傷幼兒腿部；2件輔助輪寬度不足17.5公分，恐造成翻覆。此外，有安全疑慮的5輛自行車，1件沒有商品檢驗標識，但都沒有說明書。

依據法制局委外檢驗的結果，只有在愛買復興店購買，由傑可企業進口的16吋熊貓童車符合標準；另有1件在婦嬰用品百貨購買的16吋寶可精靈腳踏車，連最基本的商品檢驗標識都沒有。單車學校校長謝正寬提醒，部分腳踏車的零件，可能使用塑化劑或早年有危害已被禁用的物質，商品檢驗是最基本的把關，民眾要選購有商品檢驗標識的商品。

主任消保官王治宇進一步指出，除了國家標準規範，幼兒自行車還有其他安全疑慮，尤其幼兒平衡感及肌肉發展尚未成熟，部分手煞車過緊，連成人使用都覺得費力，幼兒根本不可能有足夠的握力控制煞車；部分後輪軸螺絲，雖然符合國家標準長度限制，但沒有附加塑膠保護蓋，還有其他的螺絲過長，都容易刮傷幼童。

王治宇也呼籲，經濟部標準檢驗局應檢討兒童自行車國家標準，並擴大查核市售車輛；經濟部標準檢驗局科長楊禮源表示，沒有商品標誌的商品，已經在進行廠商調查，若確認逃避檢驗數實，依法可處20萬元以上、250萬元以下罰鍰，其他不合格的商品，已限期回收改正，若未改正，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。