臉書不來了！300億資料中心落腳新加坡 彰化縣府回應了‧‧‧

彰化高鐵特定區位於田中，如今確定臉書不來了。（彰化縣政府提供）

2018-09-07 12:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化落空了？臉書確定將投資約318億元在新加坡興建亞洲首座數據中心，原本被列入考慮的彰化縣也等於宣告出局，但彰化縣政府強調，過去Google在新加坡設立資料中心後，又在台灣彰化設立第二個，如果臉書要設立第二座數據中心，彰化也將是首選！

兩年多前，曾傳出臉書有意在彰化田中高鐵特定區投資數據中心，由於特定區使用地下水，彰化縣政府為了克服用水問題，還與自來水公司提出改善計畫，希望能以更好的條件來吸引國際大廠進駐。

彰化縣建設處長劉玉平表示，台灣不論水、電或是土地價格，都比新加坡更具有競爭力，但臉書投資評估除了水、電、土地以外，應該還有考量整個金融亞洲市場布局等等。

雖然臉書這次選了新加坡，沒有選擇落腳台灣彰化，但從過去Google的例子來看，也是先在新加坡設立資料中心後，又在彰化設立第二個，也是亞洲最大的資料中心；所以，臉書也可能循此發展模式，先在新加坡設立第一個，如果還有打算要設立第二個，那彰化就會是第一選擇，也相信未來仍有機會爭取各國際大廠來台投資設立。

不過，臉書不來彰化，民眾看法不一，有人認為「不來太好了！」因為數據中心只是用台灣的水、電與土地，對於就業機會幫助太小，「還好，沒來！」但也有人認為，「臉書」知名度高，如果「臉書」來彰化高鐵特定區，當然有助於後續招商作業，這下子臉書不來了，期待能夠有更具規模的大廠進駐，對於就業能夠更有幫助。