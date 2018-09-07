準教育部政次范巽綠被抨擊愛出國 高中校長曝內幕挺她

2018-09-07 12:47

〔記者林曉雲／台北報導〕高雄市教育局長范巽綠回鍋任教育部政次，被全國教育產業總工會抨擊局長3年半任內出國18次、108天，但高雄市鼓山高中校長莊福泰在臉書上，以自己跟著教育局出國參訪的經驗為例表達支持。

莊福泰表示，高雄市年度最大的高國中國際交流ASEP，在范局長任內不斷發展擴張，亞洲各國的學生來台灣交流一週，種下的種子未來都會發芽生根，鼓山高中接待韓國和日本學生，到目前學生都有聯繫，而這些來過台灣的學生，未來有可能會成為「大人物」，在台灣外交非常困難的時候，國民外交絕對是最重要的一環，因此出國為台灣和對教育有多努力才是重點。

莊福泰舉例，日本士別市政府邀請鼓山高中舉重隊到北海道移地訓練，市長親自接待，還辦晚宴慰勞所有的選手，一個專業營養師隨行，全程落地接待，為何士別市市長會願意這樣高規格接待，原來是教育局長范巽綠長期經營的結果，如果沒有她，鼓山高中學生不可能去北海道，因為經歷這樣的移地訓練，視野更開闊，表現更穩定。

後來在烏茲別克的亞錦賽，拿下台灣代表隊三面金牌的其中兩面，代表選手說：他以前出國會很緊張，但經歷過北海道的大場面，緊張度下降了。這位選手今年10月又代表台灣參加阿根廷青年奧運，是唯一的男舉重選手達到參賽標準的，他反問，這件事局長沒有發揮影響嗎？很久才看得出種下甚麼種子。

莊福泰再舉例，去年2月，日本三重縣知事拜訪瑞祥高中，嚇他一跳，因為三重縣知事鈴木英敬被譽為是日本未來政治明星的人物，很多人都推測他可能是未來日本首相的熱門人選，為何他願意來到高雄市的一所高中訪問，而且停留半天？後來才知道，范巽綠局長在他身上下了多少功夫，這些功夫不是金錢可以辦到，是一種讓人感到溫暖、友誼、真誠的功夫，他聽前輩校長敘述局長去三重縣拜會的歷程，才知道有多辛苦和做了多少準備，但日後也看到知事對台灣的深厚感情和友誼。