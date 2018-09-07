掉進時光隧道 星光二班演唱《你們是我們星光》

2018-09-07 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕「大家好，我們是『星光二班』。」選秀節目《超級星光大道》第二季亞軍梁文音昨（6）晚間，在個人臉書PO出與同季戰友在KTV，合唱2008年時，10強共同出的合輯歌曲《你們是我們星光》影片，讓許多粉絲聽了紛紛留言「好懷念」。

梁文音昨日用手機，錄下與曾沛慈、魏如昀、吳秉洛（吳忠明）、丁衣凡、林佩瑤、林宜融等戰友，合唱當年代表作《你們是我們星光》，並留言，「十年後的星光二班，我們充滿回憶與挑戰的青春啊！！！」

影片中，該首歌前奏剛下，梁文音聽到後直呼「我要哭了」，而吳秉洛還吐槽她「好像當年比較漂亮」，讓梁文音直接翻白眼回應；而當吳秉洛演唱時，直接被大家回嗆「好老喔」。

這次的KTV合體，並非當年10強都到齊，因此有許多演唱段落，是出席的成員模仿、搞笑代唱，而當他們最後唱完，也開玩笑地表示，唱得好爛喔，且梁文音也在文中自嘲「#沒有人在認真欸」。

許多看到影片的網友與粉絲表示，好懷年、好感動；也有人留言，「 沒有全員到齊太可惜 」、「 那些年我們一起追的星光大道」、「敲碗星光二班來個合體演唱會啦」。

此外，《你們是我們星光》是由賴銘偉、梁文音、葉瑋庭、吳忠明、林宜融、曾沛慈、黃美珍、魏如昀、林佩瑤、李千娜等《超級星光大道》第二季10強成員演唱。

相關影片請見：「梁文音 Liang Wen Yin」臉書