讓愛心菜販陳樹菊的善行再延伸！台大EMBA 104B重修樹菊圖書館

樹菊圖書館充滿童趣，還有溜滑梯。（記者張存薇攝）

2018-09-07 12:23

［記者張存薇／台東報導］台東市愛心菜販陳樹菊曾在民國90年捐出450萬元給母校仁愛國小興建圖書館，但樹菊圖書館歷經颱風侵襲，變得老舊破損，小朋友到圖書館的意願也降低，台大EMBA 104B班集結眾人之力，募款翻新樹菊圖書館，新的圖書館今天重新啟用，充滿「星巴克風」的文青空間、溜滑梯的有趣設計，讓小朋友愛上閱讀。

發起人黃明展說，當初全班聚餐時，每人捐1000元想做些事，剛好得知仁愛國小圖書館因尼伯特颱風重創，一開始只是先協助整修圖書館外防颱門窗，後來發現因為設備老舊、還沒有冷氣，學生都不愛進圖書館，因此希望延續陳樹菊的愛心，大家再集資130萬元幫助打造非典型圖書館。

這座非典型圖書館牆面都是「森林與北極熊」，設計師SMART（莊信棠）說，設計融入環保概念，希望大家想想未來可能發生北極熊進入森林的狀況，而每位師生都有一個專屬的杯子，學生畢業後才可以帶走，讓小朋友少用紙杯，樂於進入圖書館享用志工媽媽準備的飲料，還有2部腳踏車踩了可發電，讓小朋友身體力行體認節約用電。

黃明展說，全班也將持續協助，將聘2位台東大學學生作為課輔老師，讓小朋友們放學後可以待在圖書館，而廣達電子公司董事長林百里也贊助圖書館5台筆記型電腦，並捐助10萬元供輔導經費，一起讓陳樹菊的大愛延續。

而愛心菜販陳樹菊因為人在高雄，今天並未到場。

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