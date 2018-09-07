中華郵政以台灣畫家作品 9/12將推出107年版台灣近代畫作郵票

2018-09-07 12:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為介紹台灣本土畫家之藝術成就，中華郵政公司繼民國91年、92年、93年、98年及99年發行「台灣近代畫作郵票」系列後，今年將以國立台灣美術館典藏的4位畫家作品，發行1套4枚的台灣近代畫作郵票（107年版）。中華郵政表示，該郵票於9月12日發行，郵票面值為8元、10元各2枚；另外，發行日當天下午2點30分，還將於台灣博物館南門園區，展示國立台灣美術館典藏的這4幅畫作。

今年這套郵票分別採用畫家林之助的作品－暮紅，林之助被譽為「台灣膠彩畫之父」，畫作嘗試以立體派形式分割手法，重新詮釋山景夕照，並利用單純的淺綠、墨綠、土黃、米色、白色、褐色、黑色等多邊形塊面，重組成緊湊相連的山丘樹林，在紅焰般的天空對比下，展露盎然生機。

廖德政－窗邊，是以紅、白雅緻的瓶花、水果形成穩定三角構圖，窗外以大片綠色調繪出朦朧景致，讓景色向遠處推伸並映襯主題，窗邊的恬淡寧靜油然而生。

陳庭詩－日與夜#10，畫作以紅、白、黑三原色和幾何圖形構成，在平衡對稱的方與圓中，以斜切面、大小漸變對比的黑白色圓點形成動勢，以虛實互映傳達日月更迭意象。

李仲生－作品057，畫作以編號為名，讓觀賞者避免受名稱及自然之形干擾，能純粹欣賞畫面上躍動的紅、黃、黑等色彩與線條流動，感受作者創作時的精神氛圍與心象世界。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於9月10日發售；郵票發行當日下午1點30分至4點30分，於國立台灣博物館南門園區及國立台灣美術館設立2處臨時郵局，提供銷蓋戳服務。