車站比拚？ 高雄新車站啟用 網掀「南北戰爭」

高捷新高雄車站的「純白雲朵」天花板最引人矚目。（圖擷自臉書「高雄點 Kaohsiung.」）

2018-09-07 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕9月5日高捷新高雄車站正式啟用，揮別舊式裝潢，車站以簡約現代感的風格來設計，其中又以「純白雲朵」的天花板最引人矚目，但網友卻對富麗堂皇的裝潢不領情，甚至還比較起「南北車站」，引起討論。

綜合媒體報導，高捷R11高雄車站永久站以灰白系顏色下去打造，車站大廳的天花板上是許多不規則白色橢圓，像極雲朵，有網友在臉書「爆料公社」上貼出一張南北車站的對照圖表示「短短340公里怎麼外觀差這麼多？」但有網友出面反駁說：「台北車站歷史悠久，拿新啟用的車站來比不公平啦」，更有網友表示：「現在連車站都要戰南北嗎？」

網路上除了掀起「南北戰爭」外，不少網友對高雄新車站的設計有意見，有民眾很支持這次的設計，表示看起來超美的；有人幽默道：「我有密集恐懼症，天花板的雲朵設計讓我覺得不是很舒服」，但多數網友相當不領情，持相反意見表示「負債就是這麼來的，總是搞些中看不中用的」、「這天花板洞這麼多，是想要我們再淹水嗎？」，但仍有網友出面緩頰說：「花錢沒關係，品質才是大家關心的」。