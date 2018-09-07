陽大照護老寶貝們 研發健康月餅

國立陽明大學附設醫院研發適合長者食用，且富含蛋白質的月餅，製作成月餅禮盒，從今日開始至17日為止開放訂購。（圖由陽大醫院提供）

2018-09-07 11:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］中秋節即將到來，國立陽明大學附設醫院研發適合長者食用，且富含蛋白質的月餅，製作成月餅禮盒，從今日開始至17日為止開放訂購，每盒300元；陽大醫院長羅世薰指出，50歲以後就容易罹患「肌少症」，希望民眾能多多訂購陽大研發的月餅，讓家中長者吃得應景又健康。

根據統計，台灣65歲以上老年人到2018年就達14%，宜蘭地區更已達到15.4%，2025年時預估會高達20%，成為超高齡社會。更有研究指出，一個人從30歲開始肌肉會慢慢流失，到了50歲以後，每年肌肉量的減少速度更是快速，「肌少症」變成了高齡社會最熱門的議題，而蛋白質攝取不足是主要原因。

羅世薰指出，改善「肌少症」的不二法門就是攝取足夠營養加運動，因此，陽大醫院營養師團隊與在地勳風烘焙坊，共同研發2款以添加大豆蛋白粉為主軸的「抹茶浩克」與「紫薯奧莉薇」日式桃山月餅，日式桃山月餅在製作過程有別於傳統及廣式月餅，不僅講求低油，不論在口感及營養方面都是為了長者做設計，讓家中的老寶貝們也能一同「歡樂過中秋，健康呷月餅」，更藉由本次的活動加強宣導年長者在營養照護上的重要性。

陽大醫院指出，月餅每盒300元，禮盒內會附贈年長者精心設計之卡片一張，訂購時間從今日起至17日止，領取時間為19日至21日，賣出的金額將全數回饋給失智照護中心，來共同照護老寶貝們，訂購專線03-9325192轉10611。