台鐵中秋連假車票 東西幹線尖峰時段長途自強號搶光

台鐵中秋連假車票今開訂，東西幹線尖峰時段長途自強號完售。（圖：台鐵局提供）

2018-09-07 11:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵中秋節連續假期車票今日凌晨0點已開訂，根據台鐵局統計，截至今日上午8點，已訂出27萬5156張車票，台鐵局表示，東、西部幹線尖峰時段長途自強號座位均已售完，南迴線則都還有座位。沒訂到車票旅客，台鐵將於9月9日上午9點，重新釋出民眾訂票後逾期未取的車票。

台鐵局表示，東部幹線台北往花蓮、台東方向，9月21日中午12點至22日中午12點，及9月24日上午7點後，台東、花蓮往台北方向的長途自強號座位均已售完。西部幹線台北往高雄方向，9月21日中午12點至22日下午2點，及高雄往台北方向，9月24日上午8點後的長途自強號座位均已售完；其餘日期、時段東、西幹線各車次仍有座位。南迴線中秋連假期間，不論高雄往台東方向，還是台東往高雄方向，長途自強號各車次尚有座位。

中秋連假特別加開的台北－花連對號區間快車，9月22日台北往花蓮座位，9月24日花蓮往台北座位已售完，其餘各日期及車次尚有座位。

台鐵局表示，請完成訂票旅客，務必於2日內至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於9月9日上午9時重新釋出。另外，因旅客隨時有退、換票，詳細餘票情形，可上台鐵局訂票網頁，利用餘票查詢功能查詢。