資源循環系列課程開課囉！ 首波推出舊家電修繕技巧

2018-09-07 11:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕人人做環保，世界更美好！新北市環保局於三重區域資源循環中心開辦系列資源循環課程，9月及10月首波推出「資源回收新體驗」、「廢棄物重獲新生創造新價值」、「老家具的花樣年華再現」、「修理喔修理ㄟ電器師仔」及「鐵馬醫生」等8堂課程，由專業講師搭配互動遊戲的上課模式，讓大家做環保愛地球。

環保局循源資源科長蔣本芝說，三重區域資源循環中心1、2樓是三重區清潔隊辦公空間，3樓打造為資源循環環境教育基地，設置有資源循環常設展覽，並搭配辦理各種資源循環的課程，讓市民可以輕鬆學習環保。

資源循環課程從去年開始試辦，民眾反應熱烈；今年先為孩童們辦理8場環保夏令營，即日起環保局另外開辦了一系列不分年齡、大朋友及小朋友都可以參與的課程，總計24堂課程，共有600個名額，課程從「簡易家具/家電修繕技巧」、「資源回收及源頭減量教育」到「環保創意DIY」都有，全部課程免費，首波課程以回收減量和家具家電修繕技巧為主，開課時間分為平日班和假日班兩種，每堂課程名額有限，報名額滿為止，歡迎有興趣的朋友趕快來報名! 詳細報名資訊可至新北市環保局線上報名專區查詢） 。

第二波16堂課程預計在10月底開放報名，整個系列課程會持續到明年1月底，課程規劃以目前最受歡迎的「環保創意DIY」為主，同時策劃「資源循環特展」預計於11月開放團體預約參觀，歡迎各級學校及幼兒園老師帶領大朋友及小朋友們走進生動的環保世界。