颱風、地震接連襲日 觀光局：目前未傳台旅客傷亡

日本關西、北海道地區分別受到颱風及強震影響，根據交通部觀光局統計，行程受影響旅客近4000人，但目前未傳出人員傷亡。圖為關西國際機場遭颱風影響，跑道淹水無法起降。（美聯社）

2018-09-07 10:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕日本關西、北海道地區分別受到颱風及強震影響，受災嚴重，根據交通部觀光局統計，行程受影響旅客近4000人，但目前未傳出人員傷亡，後續已要求各旅行社針對旅客返台，或者需暫滯留當地相關食宿妥善處理。

觀光局指出，在關西國際機場受颱風影響部分，目前受颱風影響延後返台旅行團約25 團，旅客982人；另統計取消行程旅行團47團，旅客1194人。在北海道地震影響方面，目前受地震影響延後返台旅行團約29團，旅客889人；另統計延後或取消行程旅行團約20團，旅客753人。

對於人員傷亡部分，觀光局說，經詢問雄獅、鳳凰、燦星、東南、五福、康福、喜鴻、山富國際等主要日本線旅行社，截至今日上午10時止，尚無人員傷亡之情事。此外觀光局亦未接獲其他旅行社通報有旅客傷亡情形，另經聯繫外交部駐札幌辦事處了解，亦尚未接獲旅客傷亡資訊。

對於旅客後續安置，觀光局表示，在關西機場方面，已請各旅行社儘速安排旅客經由日本其他機場搭機返台；在北海道方面，由於當地多處停電，旅行社將優先處理旅客安置及住宿事宜，且對外道路交通受阻，尚需配合航空公司應對策略始能確定後續返台事宜。

觀光局也說，已經請各旅行社應注意旅客安全維護，應妥善照料旅客並妥適安排滯留期間旅客之食宿，儘速安排返台航班並注意安全，後續觀光局將持續掌握相關訊息。