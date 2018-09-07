台鐵辦理道岔抽換 施工期間每天有8列車會誤點3-10分鐘

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應台鐵局台北工務段辦理「鐵路行車安全改善6年計畫－轄內抽換道岔工程」，今年9月11日、13日、25日、27日、10月8日、10日、22日、24日、11月1日晚間跨次日凌晨，每天將有8班次受影響，每班車約會延誤3分鐘至10分鐘。台鐵局表示，施工期間會請各車站加強播音，並公告旅客週知。
施工期間受影響列車包含522次潮州－七堵、144次高雄－基隆、1264次苗栗－基隆、2254次斗六－基隆、150次屏東－七堵、524次潮州－七堵、1274次苗栗－七堵、152次屏東－七堵。
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〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應台鐵局台北工務段辦理「鐵路行車安全改善6年計畫－轄內抽換道岔工程」，今年9月11日、13日、25日、27日、10月8日、10日、22日、24日、11月1日晚間跨次日凌晨，每天將有8班次受影響，每班車約會延誤3分鐘至10分鐘。台鐵局表示，施工期間會請各車站加強播音，並公告旅客週知。
施工期間受影響列車包含522次潮州－七堵、144次高雄－基隆、1264次苗栗－基隆、2254次斗六－基隆、150次屏東－七堵、524次潮州－七堵、1274次苗栗－七堵、152次屏東－七堵。