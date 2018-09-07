東區市場墊付案4500多萬元 竹北市代會通過

2018-09-07 10:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所爭取在高鐵特定區機2用地，規劃東區多功能的現代化市場大樓，經內政部同意地目變更，代表會臨時會審議通過購地和設計費合計4500多萬元預算墊付案，正式啟動工程設計程序。

竹北市東區市場進度備受關注，市代會日前召開臨時會審議追加減預算墊付案，審議通過準備向高鐵局價購土地的購地費2600餘萬元，以及設計費1967萬餘元，督請公所妥善規劃，以提升市民的生活品質和便利性。

竹北市長何淦銘表示，高鐵特定區機2用地，面積約0.66公頃，扣除現有東平里集會所，可使用土地約1500坪。東區現代化市場大樓初步構想規劃生鮮市場、熟食美食區、圖書閱覽室等親子空間及地下停車場等多功能，屆時也會加強污水處理設備和環境衛生。

何淦銘說，此案將同步展開規劃設計及購地作業，經都市計畫審查，取得建照等文件，希望在明年順利動工，工程經費概估逾3億元，2019年將編列第一期工程款，爭取兩年內完工。

竹北市中山高以東區域人口急劇增加，卻沒有傳統市場，礙於高鐵特定區一地難求，市公所鎖定興隆路與自強南路口的機2用地，變更新建市場，經內政部通盤檢討，5月1日獲營建署都審會審議通過，由機關用地變更為市場用地。