德國志工來台灣與小朋友美食交流 她說最喜歡吃台灣這東西

2018-09-07 10:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區介壽國小國際志工、來自德國的蘿拉（Laura）為小朋友帶來許多有趣的異國文化和知識，蘿拉今天上午為學童們準備德式早餐，在德國德式香腸及乳酪一定要配麵包吃，而且都是吃冷的，學生們都是初次體驗，還不太習慣乳酪的口感，五年級的周佩筠說，第一次吃到德式早餐，覺得很特別，但還是習慣吃熱騰騰的台式早餐。

來自德國的蘿拉在課堂上從足球、汽車、服飾到格林童話，多面向的用英語向學生介紹德國文化，當學童知道德國高速公路沒有速限時，驚訝提問，「這樣不會出車禍嗎？」原來德國人都很重視安全駕駛，才能讓高速公路既安全又快速。

蘿拉也與大家分享她來台灣的所見所聞，她很驚訝台灣賣的都是美白霜，在德國，大家都想買的是助曬劑（希望曬黑），因為環境與國情不同，產生不同的審美觀。

介壽國小校長黃孟慧也請學童們上台向蘿拉介紹台灣著名小吃，例如肉圓、珍珠奶茶等，當然還有三峽最有名的金牛角麵包，蘿拉很喜歡金牛角，甚至每天都想吃，她說德國人以麵包為主食，三峽金牛角的口感很像德國的麵包，讓她有吃到家鄉味的感覺。

黃孟慧說，介壽國小推動國際教育，除邀請國際志工駐校教學，在校園裡還有歐洲五國文化海報展，只要學生們完成「歐洲五國步步行」的學習單，並與蘿拉用英語交談後完成簽名，就可以參加9月底的抽獎活動，學生反應熱烈，都會利用下課時間去瀏覽海報或是找蘿拉聊天，雖然蘿拉才來不久，但老師們都說孩子們的口說能力進步了，就連老師們也進步了。