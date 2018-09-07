紙風車兒童劇團宣揚「清明司法」 明開放免費索票

清明司法、紙風車兒童劇團演出。（圖由紙風車劇場提供）

2018-09-07 10:25

［記者楊政郡／台中報導］宣揚「清明司法」能夠多活潑！司法院以生動活潑方式，要來宣揚審判及國民參審概念，請來紙風車兒童劇團表演，據悉南部場人山人海，爆滿的大小朋友歡笑聲不斷，中台灣唯一一場於9月15日下午2時30分假台中市中山堂邀請「紙風車兒童劇團」演出「武松打虎」，活動採免費索票入場，107年9月8日（星期六）上午10時於台中地方法院司法大廈1樓服務台開放索票，每人限4張，數量有限，發完為止。

本活動由司法院主辦並由台中地院共同協辦，期望透過兒童劇演出，以生動有趣的輕鬆詼諧方式，引領孩童認識司法審判的重要原理原則，並將近年來司法院致力推動的「國民參與刑事審判制度」融入其中，介紹如何透過法官與國民合審合判，期能於審判中引進多元價值，藉以增進人民對司法之瞭解與信賴，讓未來主人翁瞭解法治社會的價值與可貴。

該活動南部場8月25日星期六晚上7點於南台灣高雄市新興區新興國小舉行，吸引爆滿人潮，歡笑聲不斷。台中場司法院與台中地院熱情邀請中部地區的大朋友小朋友一同出門看戲，欣賞司法院為您精心策劃多元活潑的學習饗宴!