奇！虎頭蜂窩不讓摘除 他留作傳家寶

2018-09-07 09:55

〔記者謝介裕／南投報導〕誰說虎頭蜂窩一定要摘除？

南投縣府捕蜂業務委外1個多月來，捕蜂小組首度遇到有民眾將虎頭蜂視為吉祥物，並以要將蜂窩作為傳家之寶為由，堅持不讓人摘除，加上遭虎頭蜂築巢的廖姓民眾住家，方圓300公尺內僅其單獨1棟透天厝，並無左鄰右舍可能會遭到波及的疑慮，遂順應民意讓蜂窩留下。

廖姓民眾住家位於南投市與中寮鄉交界的郊區，近2個月來，其家人經常在戶外看到虎頭蜂的蹤影，有時還不止1隻，而是成群結隊，令其覺得有異遂於住家附近查看，也才發現蜂群竟穿過鋁條之間的縫隙，將蜂窩直接築在窗戶玻璃上，目前已如碗公般大小，除非將鋁窗拆下，不然也難以摘除，對蜂群而言，鋁窗儼然已成鋒窩的保護屏障，也讓人看到蜂群智能的一面。

因此，面對捕蜂小組登門打算摘除蜂窩之舉，廖家人員再三聲稱，如此的蜂窩奇景，十分罕見，也被家人視為是1種吉祥的徵兆，而且只要不將窗戶打開，便不用擔憂遭到蜂群攻擊，更何況，虎頭蜂的蜂王生命週期大約是1年，屆時，成蜂及幼蜂均離巢變成空巢後，便不具威脅性，家人再予以完整摘下保留，也將成為教導後代子孫愛護自然生態的傳家寶﹗

南投縣捕蜂小組長白清安說，其實與虎頭蜂窩為鄰，也未必是件壞事，因為虎頭蜂除了採花蜜以外，也以毛毛蟲為食物，有抑制病蟲害的功能，但前提必須是人、蜂能相安無事，廖家因主客觀均吻合，也算是十分罕見的特例。

南投縣農業處副處長林美珠指出，今年7月起，縣內捕蜂業務由委外廠商負責，但緊急狀況仍由消防局處理，民眾若有問題，可向該處林務保育科洽詢，電話（049）2222340。

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