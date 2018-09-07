搶中秋商機 高雄各大飯店紛推月餅禮盒

2018-09-07 09:23

〔記者張忠義／高雄報導〕中秋腳步近，高雄各大飯店與烘培業者相繼推出中秋月餅，真是百家爭鳴。

以傳統江浙菜聞名的祥鈺樓餐廳，自製自銷的「蘇式月餅」，數十年風味及包裝，擁有不少死忠顧客捧場，由於不含防腐劑，皮薄餡滿，新鮮烘焙製作的手工月餅，百吃不厭，多年來在市場上屹立不搖，今年不僅價格未調漲，還有宅配服務，包裝依舊充滿復古濃厚的中秋氣氛。

君鴻酒店推出音樂盒月餅，創新包裝試市場水溫，「鳴樂Sound」音箱禮盒，6種口味分別是XO干貝、檸檬柚子、香蘭白玉、北海道牛奶、香菇魯肉蛋黃、棗泥桂圓松子。

高雄國賓飯店月餅禮盒延續多年使用的馬口鐵內盒高雅實用，兼顧視覺與環保，且以傳統廣式口味搏得「百年不敗月餅」之封號。

帕莎蒂娜烘焙坊今年與人氣插畫家強雅貞（Fion）合作，為禮盒「茶月悅茶」封面作畫，茶葉搭配花草、果實，結合玉兔嬉戲玩月的童畫意境，巧妙融入「茶」主題。

高雄翰品酒店今年推出料好實在、價位平實、包裝典雅的「雲朗月餅禮盒」，這款廣式月餅禮盒遵循傳統古法，嚴選優質原料，重現廣式月餅經典的道地好滋味。

蛋糕甜點名店亞尼克看準團圓佳節，限定推出闔家大小都會喜歡的「地瓜奶霜生乳捲，嚴選台農66號紅心地瓜烘烤後融入北海道奶霜，圓潤、金黃色澤呼應著賞月的風情，秋節嚐捲，一捲如明月圓、嚐得細膩溫醇。