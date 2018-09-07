新瓦屋藏物市集5周年派對 親子一起玩陶敲木

2018-09-07 09:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕到新瓦屋走走吧！由新竹縣藝文團隊「思微藏物」所策畫舉辦的「藏物市集」，在新瓦屋客家文化保存區深耕5年，已逐漸成為全台灣的指標市集，這個週本8、9日兩天下午，逾100名青年創作職人、60個品牌創意攤位，讓親子一次逛得夠！

縣府文化局長張宜真表示，近年來文創市集遍地開花，藏物市集5年來始終秉持創意質感的精神，深耕新瓦屋，另類行銷新竹縣。喜愛手作與文創商品的大小朋友，可別錯過8、9日兩天下午1點到6點的「藏物市集5周年派對．一起玩陶敲木」活動。

兩天活動共有超過100名青年創作職人，以陶藝、木藝為主軸，穿插皮件、布作、編織、服飾、金工、插畫、花草植物、手工甜點等，每天超過60個品牌的創意攤位；還有現場手作DIY體驗以及戶外微美打卡特區，如：南法鄉村風、大型編織、小花園、花藝佈置等拍照區，歡迎網美、文青趁機來打卡拍照。

重磅品牌如可愛的陶藝創作者《茹陶》、人氣排隊甜點《威力甜點作什麼？》、來自台南並受兩岸三地文博會好評的《臍加厝手路金工 innie+outie》、特別的銹染與皮革包WZ bag/life/art、環保創作達人Mary 1924等。

兩天活動期間，到藏物市集服務台打卡，即可獲贈5周年限定酷卡及貼紙1張；市集各品牌攤位也分別推出不同的購物優惠，「思微藏物生活空間」單次消費滿500元，贈送限量小禮物1份。活動詳情可到臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。