旗津中洲疑爆登革熱 搭船上班要量體溫

衛生局人員登船為民眾量體溫。（記者黃旭磊攝）

2018-09-07 08:51

［記者黃旭磊／高雄報導］旗津中洲一帶可能爆發登革熱群聚感染，疾管人員強制量測上班民眾體溫。

高雄市衛生局疾管人員，今天（7日）上午於中洲渡輪站駐點並登渡輪，針對上班時段6點到8點40分共6班尖峰時段渡輪，於航程中量測體溫。登船衛生局人員表示，旗津端上船要量體溫，「民眾都蠻配合的。」

高雄市疾病管制處（疾管處）表示，今年第4例本土登革熱個案工作地位於輪渡站旁，往來人數眾多，附近家戶棄置輪胎孳生孑孓，廢棄水塔內有大量積水及病媒蚊，研判可能帶有病毒，呼籲民眾若發現有疑似症狀，送院快篩檢驗並通報，確診將頒發確診獎金2500元。

這起病例個案於5日出現發燒、腹瀉、紅疹、倦怠及肌肉酸痛、關節痛不適，經衛生單位再度採檢，登革熱快篩NS1檢驗結果陽性，隨即通報並安排住院防蚊隔離，6日經中央實驗室確診為高雄市第5例本土登革熱（IgG陰性、IgM陰性、PCR陽性、病毒型第3型。

疾管處長潘炤穎表示，2例個案均為第3型，研判可能為工作地群聚感染，為此展開強制量測體溫作業。

高雄市8月23日起連下7天豪雨，29日同時確診2名三民區本土病例，9月5日又在前鎮區新增1名個案，包括三民區寶中里、苓雅區正大里及美濃區祿興里、中壇里為病媒蚊密度3級以上高風險區。