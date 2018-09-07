阿嬤家浴室的「18禁磁磚」解密... 功用超厲害！

有網友透露，在阿嬤家洗澡都很害羞。（圖取自爆廢公社）

2018-09-07 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕不少老舊廁所內的牆壁都貼著復古磁磚，日前有網友在外公家上廁所時，意外發現藏在毛巾後面的「隱藏版磁磚」，上面印有裸女圖，引發網友熱烈討論。最近也有網友透露，在阿嬤家洗澡都很害羞，很想問阿嬤可以換一張嗎？不知道這種磁磚是什麼作用，對此有「老司機」等級的網友分析解答。

原PO在臉書「爆廢公社」PO出照片，浴室磁磚上印著養眼的裸女圖和日本美女圖，他發文問道，家族的長輩都滿保守的，但從小到大在阿嬤家洗澡、泡澡都很害羞，哪怕現在還是一樣，雖然不知道這種磁磚是什麼作用，但很想問阿嬤可以換一張嗎？看20幾年了，可以換比較近代的嗎？

許多網友看了紛紛留言回應「這是阿公朝聖的地方」、「所以阿嬤那時代都生好多個」、「這可是當年的槍靶」。也有人認為「那是你阿嬤啦」、「阿嬤表示...你祖媽的沙龍照為什麼要換？」還有人說「有貼這個算大戶人家，窮人家的阿公都是在廁所把賴打撕下來的美女圖貼在牆上」。

也有網友解析說「這個是用來防火災的，相傳祝融是女神，故居民在浴室貼裸女磁磚，祂看到就會害羞跑走，不會發生火災...」另一派網友則認為「早期政府提倡生產報國，要大家多生一些，所以早期家庭都生5 6個小孩以上，所以這款磁磚當時很流行。」