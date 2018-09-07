午後各地留意豪雨 入秋首波鋒面深夜報到！

中央氣象局指出，今天（7日）上午各地多為多雲到晴，午後各地有雨。（資料照）

2018-09-07 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（7日）上午各地多為多雲到晴，午後各地有雨。入秋首波鋒面將於深夜報到，北部將持續為有陣雨或雷雨的天氣。

氣象局表示，清晨西半部地區出現局部短暫陣雨，上午各地大多為多雲到晴的天氣，午後易有熱對流發展，各地山區及西半部平地出現午後雷雨的機率較高，隨著北方鋒面逐漸接近，中午過後各地都有局部大雨甚至豪雨發生的機率，同時降雨也會延續到晚上

。

氣象局表示，深夜後入秋首波鋒面報到，北部地區持續是有陣雨或雷雨的天氣。溫度方面，白天各地高溫約31至34度。

氣象局預估，週六、週日（8日、9日）入秋首波鋒面及東北風報到，加上南方熱帶擾動北上，北部及東北部屬於有陣雨或雷雨的天氣，中南部則是局部短暫陣雨的天氣，花東也有短暫陣雨。

溫度方面隨著東北風增強，北部及東北部天氣也將轉涼，白天高溫在29、30度左右，低溫則約23、24度。

空氣品質方面，7日西半部地區風速偏弱，指標污染物以細懸浮微粒為主，而離島可能受中國東南沿海污染物移入，馬祖、金門為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及宜蘭空品區為「普通」等級，午後北部及中部近山區仍應留意臭氧濃度上升；花東空品區及澎湖為「良好」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 40 29 ~ 39 29 ~ 38 28 ~ 37

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）