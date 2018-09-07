09/07 各報重點新聞一覽

2018-09-07 06:12

自由時報

北海道7級強震 11死32人失聯

日本連續遭天災重創！繼日本關西地區遭燕子颱風暴雨侵襲後，日本北海道昨晨三時八分發生芮氏規模六．七、日本標準震度七級的強震，震央附近的厚真町大規模山崩、房屋倒塌，道內火力發電廠全數停擺，造成全道停電，陸空交通中斷，目前已知十一人死亡、三十二人失聯。這是北海道首次觀測到七級地震。

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美參議員提出法案 保護台灣邦交

在台灣宣佈與薩爾瓦多終止外交關係後，美國參院外委會亞太小組主席賈德納與魯比歐等四位議員，四日共同提出「二○一八年國際保護及強化台灣邦交倡議法案（簡稱台北法案）」。

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老外殘殺老外 分屍主嫌菲國落網

在新北市永和犯下震驚全台「人彘」分屍案的美籍主嫌Mayer Oren Shlomo（孫武生、綽號OZ），案發後潛逃菲律賓，刑事局協請菲警緝捕，前夜在菲國黎薩省一處公寓將OZ逮捕，因OZ擁有美國、以色列雙重國籍，刑事局正透過台菲共同打擊犯罪機制協調，盼能儘快將他押返台灣歸案。

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蘋果日報

6.7強震北海道11死360傷 瞬間液化吞人車

才剛脫離強颱威脅的日本，昨又遭天災侵襲。昨凌晨3時8分（台灣時間凌晨2時8分）北海道發生規模6.7、最大震度7的強震，震源深度約37公里，是北海道史上首次觀測到震度7強震。地震引發大規模山崩，民宅遭土石流掩埋，還出現土壤液化吞噬車輛、困住人的恐怖景象。地震造成至少11死、逾360傷、32人失蹤。新千歲機場國內和國際線航班昨全面停飛，北海道一度全面停電。

議會聞吳音寧 柯P：我操 為果菜市場爭議 備詢被逼道歉爆粗口

「還是那句話，有事情進來講，我為何要跟她道歉？」台北市長柯文哲近日與北農總經理吳音寧頻就第一果菜市場改建案隔空駁火，昨在議會被議員逼問是否向吳道歉，還氣到爆粗口說：「我操」！市府預計下周一召開工務局及產發局雙首長會議，盼吳到體制內討論，吳回應將去開會表達想法。

聯合報

陸對台31項推出半年 陸委會：對國安巨大挑戰

陸委會昨天公布「壯大台灣八大策略-因應中國大陸對台卅一項措施」實施成果報告，結論指出卅一項措施對我方在經濟、教育、文化、醫療面向上實際影響並不明顯，但在國安上對台灣已構成巨大挑戰。

台積鬆口 擬收購記憶體廠

日經新聞報導，全球晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音6日接受該媒體專訪時，罕見鬆口透露「不排除收購一家記憶體晶片公司的可能性」。

中國時報

北海道7級強震！山崩埋村 交通癱瘓

日本北海道5日甫遭燕子強颱狂掃，昨日凌晨3時08分（台灣時間2時08分）又發生芮氏規模6.7的強震，厚真町還觀測到北海道史上最大的7級震度。強震造成大規模停電、停水、山崩、土石流災害、交通癱瘓等，北海道電視台至6日深夜統計，已有9人死亡、360人受傷、31人失蹤。厚真町的大規模滑坡、附近多數居民可能慘遭活埋。

高官匿名爆料 投書《紐時》掀風暴！川普團隊政變 密謀罷黜總統

川普團隊鬧窩裡反？！《紐約時報》5日罕見刊登匿名的川普政府高階官員投書，指川普決策魯莽、毫無道德，荼毒國家，官員正「努力」發起「抵抗運動」，從內部阻擾川普傷害國家利益的作為，而他自己也是這場沉默抵抗的一份子。投書人並驚爆，內閣有人希望啟動憲法第25修正案罷黜總統。