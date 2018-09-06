水上摩托車險爆潛客頭 墾管處將重修水域活動規定

水車飆過潛客險爆頭，引發遊客恐慌。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-09-06 23:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕暑假雖然已經結束，但陽光燦爛的恆春半島仍吸引戲水人潮湧入，日前在後壁湖出水口海域，發生一起水上摩托車從潛水客頭頂飆過的危險事件，畫面被完整拍攝下來，引發潛水、浮潛民眾的擔憂，墾管處收到訊息後強調，近期正檢討水域遊憩活動管理辦法，將重新區分各項活動進出水道，保障戲水遊客安全。

這張民眾拍下的「恐怖照片」，可以看到水上摩托車掀起的浪花，就在潛水客頭上約一公尺，如果當時潛水客不小心浮上水面，恐怕就會面臨「爆頭」慘劇，屆時墾丁地區的水上活動，恐怕又得遭外界以放大鏡檢視，再次重傷已經快躺平的觀光形象。

潛水愛好者表示，類似情況已經不是第一次，因為出水口海域不大，以往會有業者自律的浮球作為進出界線，但部分不守規矩的業者，貪圖方便及快速進出，便任意從水面呼嘯而過，缺乏明確界線的狀況，有賴官方出面整頓，別讓戲水勝地像菜市場一般混亂。

墾管處處長劉培東表示，墾丁國家公園的水域活動多元豐富，各地區業者都有水道進出及活動區域重疊問題，墾管處近期正檢討水域遊憩活動管理辦法，各海域都將有明確分區規範，避免衍生衝突及互相影響，此外，針對當地業者期盼以久的夜航及夜潛，也都在這次討論範圍，希望透過完善規範，讓墾丁水上活動模式成為台灣的典範。