妳從來沒看過的珠寶展 是這樣陳列的……

珠寶展也能讓妳像欣賞藝術畫般將珠寶實品立體框在牆上端詳，讓色彩炫麗的珠寶賦予藝術的嶄新面貌。（記者張忠義攝）

2018-09-06 23:45

〔記者張忠義／高雄報導〕珠寶展也能讓妳像欣賞藝術畫般將珠寶實品立體框在牆上端詳，讓色彩炫麗的珠寶賦予藝術的嶄新面貌。

迎接結婚旺季，珠寶業者開始搶攻婚禮商機，高雄福華名品今天起舉辦「珠寶藝術聯展」，參展者包括洪已棠、李雅遠、劉昕怡、王進登、蔡蕙娟、葉麗翡、曹鳳萍、杜彩雲、曾煜詅、凌許雅芬、許麗慧、鄭惇尹、黃美玲、甯彤丕等10多位實力派新銳設計師，祭出史上最創新的珠寶創意展，將時尚珠寶透過新銳設計師的巧思，讓珠寶成為令人驚豔的收藏!

策展人曹鳳萍表示，這次集全台灣北、中、南10多位珠寶藝術家共襄盛舉，參展年齡從20歲到62歲，創新牆掛式珠寶實品立體框，將一般民眾珍藏在保險箱中的珍貴珠寶，以立體實作結合設計師的創意巧思，讓色彩炫麗的珠寶賦予藝術的嶄新面貌，是本次珠寶藝術展最吸睛的焦點，預計此次珠寶藝術聯展將能引領未來珠寶時尚新趨勢。

看展也能成為時尚購物新選擇，活動現場充滿璀璨光芒，平日難得一見獨一無二精緻的珠寶藝術品、頂級臻品及精緻時尚的藝術作品都在會場與顧客近距離接觸，希望能與欣賞古典工藝及創新時尚珠寶的民眾一起分享珠寶藝術之美。