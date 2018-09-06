好想知道父親樣貌！八二三戰役遺族 跨海尋父照圓夢

前總統馬英九（左一）由立委楊鎮浯（左二）陪同，赴金門參加八二三戰役60週年紀念活動，遇到來自山東省的張成思（右一）陳情，期盼代為協尋從未謀面的父親張存玉。（資料照，記者吳正庭攝）

2018-09-06 23:42

〔記者吳正庭／金門報導〕「只要能有一張父親的照片，我就滿足了！」八二三戰役遺族張成思的心願達成，立委楊鎮浯辦公室今天說，在各界協助及努力下，終於順利找到張成思父親張存玉的生前照片。

前總統馬英九赴金門參加八二三戰役60週年紀念活動當天，在金門太武公墓向先烈獻花致意，正步行離開時，來自山東省煙台市、72歲的張成思半路陳情，希望馬英九代為協尋從未謀面的父親張存玉。

原來張成思是遺腹子，還未出生時，父親張存玉就因為從軍離開家鄉；60多年來，張成思不斷打聽父親的下落，直到去年，才從父親的老戰友口中得知，父親跟著部隊到台灣，早在八二三戰役中不幸陣亡，張成思希望找到父親的照片，一解孺慕之情。

張成思說，去年第一次到太武公墓，看到刻有父親名字的墓碑；今年由妻兒與孫子陪同，再到金門祭拜父親，但內心一直有遺憾，因為連一張相片都沒有，始終不知道父親的樣貌，他懇切對著馬英九說：「只要能有一張父親的照片，我就滿足了！」

馬英九耐心聽完張成思的訴求，當場允諾盡力協助，並請一路陪同的立委楊鎮浯幫忙。

楊鎮浯辦公室說，感謝各界的幫忙，經過近兩個星期的聯繫，終於找到張存玉烈士入伍時的照片，為求謹慎，還再三比對相關背景、資料，已將照片轉交張成思，盼能稍稍彌助其對父親思念、孺慕之情。

  • 立委楊鎮浯辦公室找到八二三戰役遺族張成思父親張存玉入伍時的照片。（立委楊鎮浯辦公室提供）

    立委楊鎮浯辦公室找到八二三戰役遺族張成思父親張存玉入伍時的照片。（立委楊鎮浯辦公室提供）

相關關鍵字： 823砲戰 八二三戰役 八二三砲戰 尋父 楊鎮浯 跨海尋父 跨海尋親 馬英九