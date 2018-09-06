好想知道父親樣貌！八二三戰役遺族 跨海尋父照圓夢

前總統馬英九（左一）由立委楊鎮浯（左二）陪同，赴金門參加八二三戰役60週年紀念活動，遇到來自山東省的張成思（右一）陳情，期盼代為協尋從未謀面的父親張存玉。（資料照，記者吳正庭攝）

2018-09-06 23:42

〔記者吳正庭／金門報導〕「只要能有一張父親的照片，我就滿足了！」八二三戰役遺族張成思的心願達成，立委楊鎮浯辦公室今天說，在各界協助及努力下，終於順利找到張成思父親張存玉的生前照片。

前總統馬英九赴金門參加八二三戰役60週年紀念活動當天，在金門太武公墓向先烈獻花致意，正步行離開時，來自山東省煙台市、72歲的張成思半路陳情，希望馬英九代為協尋從未謀面的父親張存玉。

原來張成思是遺腹子，還未出生時，父親張存玉就因為從軍離開家鄉；60多年來，張成思不斷打聽父親的下落，直到去年，才從父親的老戰友口中得知，父親跟著部隊到台灣，早在八二三戰役中不幸陣亡，張成思希望找到父親的照片，一解孺慕之情。

張成思說，去年第一次到太武公墓，看到刻有父親名字的墓碑；今年由妻兒與孫子陪同，再到金門祭拜父親，但內心一直有遺憾，因為連一張相片都沒有，始終不知道父親的樣貌，他懇切對著馬英九說：「只要能有一張父親的照片，我就滿足了！」

馬英九耐心聽完張成思的訴求，當場允諾盡力協助，並請一路陪同的立委楊鎮浯幫忙。

楊鎮浯辦公室說，感謝各界的幫忙，經過近兩個星期的聯繫，終於找到張存玉烈士入伍時的照片，為求謹慎，還再三比對相關背景、資料，已將照片轉交張成思，盼能稍稍彌助其對父親思念、孺慕之情。