受困日本罵謝長廷有道理？ 他曝「外館可以做的極限」

日本關西地區近日遭燕子颱風重創，關西機場更因此被迫關閉，不少旅客都受困機場中，其中也包含我國國人。（法新社）

2018-09-06 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西地區近日遭燕子颱風侵襲，關西機場更被迫關閉，不少旅客受困機場，其中也包含我國國人，有PTT網友不滿指出，向我國駐日代表尋求協助，卻遭對方冷言冷語，也讓駐日代表謝長廷臉書湧入不少批評。對此，常針貶時事的律師林智群也在臉書PO出「外館可以做的極限在哪裡？」一文，直言若民眾知道外館可以做的極限在哪裡，抱怨或許會少一點。

中媒《觀察者》報導，中國駐大阪總領事館5日派15輛遊覽車前往關西機場，營救750名受困中國旅客，甚至有中客表示，在接送的車輛到達後，有台灣旅客詢問是否能跟著搭車，對方則回應，只要覺得自己是中國人便能上車，據傳台灣遊客在詢問後，紛與其他中客一樣排隊等候搭車。但綠委王定宇則在臉書打臉，指出這是一樁假新聞，真相是關西機場今（6日）表示「昨日機場和道路持續封閉，根本沒有讓外車進入。」

針對有網友湧入謝長廷臉書留言批評，律師林智群則PO出「外館可以做的極限在哪裡？」一文表示，因為颱風地震，機場關閉又停電，旅客當然希望回到市區比較方便，而既然原本打算離開日本，本來就不會預約飯店，這個時候希望駐外使館幫忙，也是人之常情。

「不過如果你看了相關法規跟外交部網站，你就會知道，外交部可以幫你做什麼，不會幫你做什麼」林智群說，根據「旅外國人急難救助實施要點」第3點第6款：三、本要點所稱急難，係指旅外國人遭遇下列情況：遭遇天災、事變、戰爭、內亂等不可抗力之事件。颱風地震等天災，當然符合急難要件！

既然符合急難要件，那外館可以幫你做什麼？第6點是這樣規定的：駐外館處於不牴觸當地國法令規章之範圍內，得視實際情況需要，提供遭遇急難之旅外國人下列協助：

（一） 儘速補發護照或核發入國證明書。

（二） 代為聯繫通知親友或雇主。

（三） 通知家屬聯繫保險公司安排醫療、提供理賠等相關事宜。

（四） 協助犯罪案件受害者向當地警察機關報案。

（五） 提供當地醫師、醫院、葬儀社、律師、公證人或專業翻譯人員之參考名單。

（六） 其他必要之協助。

林智群強調，這次駐日外館處理得不夠積極，至少跟中國比有差距，應該改進，不過如果民眾也可以知道一下外館可以做的極限在哪裡，抱怨也許會少一點吧！