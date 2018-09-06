空汙排名出爐！台北市居六都最佳 台中勝竹苗

根據2018上半年全台縣市的空汙排名，台北市的空氣品質是六都中最好的。（資料照）

2018-09-06 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕中興大學環工系教授莊秉潔今在臉書上公布「2018上半年台灣空汙地圖」，其中六都空氣品質是佳的為台北市，排行全台灣第6，而最糟的是高雄市，排行第20名，為全台倒數第3。

根據環保署空品測站的數據結果，上半年全台空氣品質最好的是由台東縣奪冠，和去年一樣維持第1，第2名是宜蘭縣，第3名則是基隆市，兩者都相較去年各進步1名。而六都中空氣品質最好的是台北市，為全台第6名，再來桃園市、新北市，依序為第8、9名，台中市第10名，最後則是台南市和高雄市，名列19、20名，分別為全台倒數第4和第3。

莊秉潔表示，台中的空氣品質進步許多，今年是6年來第一次成功擠進前10名內，然而相較於過去排行8、9名的新竹縣和苗栗縣，今年反而是第一次空氣品質明顯不如台中市區，PM2.5濃度正逐年惡化。

2018全台縣市空汙排名（括弧內為和2017相比之名次遞減）：

第1名：台東縣（持平）

第2名：宜蘭縣（進步1名）

第3名：基隆市（進步1名）

第4名：花蓮縣（進步1名）

第5名：澎湖縣（退步3名）

第6名：台北市（進步2名）

第7名：桃園市（退步1名）

第8名：新北市（進步2名）

第9名：新竹市（退步2名）

第10名：台中市（進步3名）

第11名：屏東縣（進步3名）

第12名：苗栗縣（退步1名）

第13名：新竹縣（退步4名）

第14名：雲林縣（進步2名）

第15名：金門縣（進步3名）

第16名：連江縣（退步4名）

第17名：嘉義縣（持平）

第18名：南投縣（進步3名）

第19名：台南市（持平）

第20名：高雄市（持平）

第21名：彰化縣（退步6名）

第22名：嘉義市（持平）

中興大學環工系教授莊秉潔公布2018上半年台灣空汙地圖。（圖擷取自臉書莊秉潔）