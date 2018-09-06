竹北閒置社教用地 變「停車場」遍佈坑洞引民怨

新竹縣竹北市衛生所旁一處社教用地，因長期閒置，被民眾當作停車空間，但地面坑坑洞洞，雨後變成大水窪，市民嘲諷是「最爛停車場」。（記者廖雪茹攝）

2018-09-06 21:38

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市衛生所旁一處社教用地，因長期閒置，被民眾當作停車空間，但地面坑坑洞洞，雨後變成大水窪，市民嘲諷是「最爛停車場」；對此，竹北市公所表示，此地準備明年辦理都市計畫地目變更，將與縣府討論是否先行改善地面。

這塊公有地位在竹北市中心的精華地段，光明二街與光明二街81巷口，由於遲未開發，近10年來被附近民眾當作停車空間，原石頭路也被鋪設水泥，並劃設停車格。

「找不到這麼爛的停車場！」縣議員陳凱榮表示，民眾抱怨該處地面一堆凹坑，無一處平整，下雨過後變成大小水窪，還常被亂丟垃圾，希望主管機關儘快改進，以維護市容和通行安全。

縣府表示，此地為縣華段481地號，原屬於縣治附近地區的市場用地，因竹北市公所一度欲爭取興建北崙里集會所活動中心，遂變更為社教用地，面積約400多坪，後來市公所評估經費過於龐大喊停。

主管機關教育處便在2015年移交通旅遊處，擬規劃為公有收費停車場，以滿足當地停車需求，後來又協調改由竹北市公所整闢停車場。

不過，竹北市公所經詢問都計單位始知，依據「土地使用分區管制要點」，社教用地的主體可提供里集會所、社區活動中心、社區圖書館等用途使用，並附屬停車空間，但不能全部拿來闢建停車場，而不符合指定目的使用，此案因此喊卡。

對此，竹北市公所表示，計畫明年辦理都市計畫通盤檢討，將這塊社教用地變更為停車場用地，但都計審議恐行政程序冗長。縣府國發處城鄉發展科則說，如為重大建設計畫或急須用地，可由土地主管機關提出土地使用分區逕為變更的申請，加速流程。