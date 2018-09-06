捨棄賺錢機會！百香果農陳光明捐20箱 霸氣招待師生

埔里鎮熱心農民陳光明（左四）霸氣捐贈20箱百香果供暨大附中師生品嘗，3名外國交換學生也首次品嘗埔里特產。（暨大附中提供）

2018-09-06 22:24

〔記者佟振國／南投報導〕南部水災過後，蔬果價格齊揚，但南投縣埔里鎮的百香果農陳光明寧願捨棄可以賺錢的機會，捐出20箱約120公斤的百香果，供國立暨大附中師生品嘗，校內還有3名來自巴西、法國、澳洲的交換學生，第一次吃到埔里特產的香甜滋味，也不禁豎起大姆指直呼讚！

暨大附中校長張正彥說，在埔里鎮大坪頂栽種百香果的陳光明，連續2年都捐當季新鮮百香果給全校師生品嘗，尤其近幾年受氣候影響，百香果產量減少，價格看俏，最近受到南部水災影響，蔬果價格齊揚，百香果產地1斤也要5、60元以上，陳光明一口氣就捐10斤裝的百香果20箱，趕在午餐時刻送到學校，供師生享用飯後水果。

校內也有3名來自巴西、澳洲、法國的交換學生，他們同學都是第一次吃到埔里特產百香果，巴西同學說，雖然巴西也有出產百香果，但外觀、口感大不同；至於澳洲、法國的同學更對這種外皮紫黑色的水果完全陌生，剝開果皮後又是黃澄澄的顆粒，吃起來十分香甜，都覺得很好吃，也要把埔里百香果介紹給家鄉的親朋好友知道。