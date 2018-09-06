台大校長案》教育部挨告未提答辯 黃帝穎：形同放水

2018-09-06 20:08

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選爆發未利益迴避等重大爭議，教育部要求台大重啟遴選，台大拒絕重選並提出訴願告教育部，今天行政院記者會，媒體詢問教育部未提出答辯書。律師黃帝穎對此表示，教育部放棄答辯，形同在管中閔案放水，這不只是官員的行政怠惰，更放棄了依法行政的基本價值。

黃帝穎說，教育部長葉俊榮是行政法學者出身，卻連最基本的維護教育部「依法行政」的訴願答辯都沒能力完成，已嚴重傷害政府的法治形象。

一名資深律師也表示，行政機關被告，一定會提出答辯書，盡力說明所作的行政作為合法，捍衛機關的尊嚴和立場，教育部完全未提答辯書是「非常罕見」的情況，就司法界來看，的確像在「放水」，要讓台大勝訴、讓管中閔上任校長。外界會對此案的質疑是，同樣是民進黨執政下的教育部，卻因為換了教育部長，對台大校長爭議案的態度和立場，就有一百八十度大轉變、行政作為不一貫，如果現任教育部長認定之前教育部要求重選是錯的，所以不提答辯書，前教育部長就應該被課責，但如果教育部要求重選是沒有錯，就不能和稀泥放水。

教育部葉俊榮今天在行政院院會記者會後表示，他在上任時就提出，要「找第三條路」解決台大校長遴選案的僵局，無論教育部對訴願案有沒有提出答辯書，訴願都能進行，教育部會從制度面解決問題，但不會影響其他司法和救濟程序的進行。