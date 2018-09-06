拒絕修剪變砍頭！專業「攀樹師」 溫柔為校樹「義剪」

2018-09-06 20:51

〔記者佟振國／南投報導〕護樹最佳示範！一般修剪樹木常見工作人員電鋸一揮，所有樹木全遭砍頭的案例屢見不鮮，但南投縣國小姓鄉長福國小的桃花心木林則是十分幸運，因為有一群專業的「攀樹師」溫柔「義剪」，他們以繩索攀爬至樹上，透過適當與配合植物生長條件的修剪方式，得以保持優美樹形與健康，讓師生、鄉親大力稱讚。

國姓鄉長福國小校園桃花心木林立，樹齡已有40多年，是許多校友兒時共同回憶，921地震校園重建後，桃花心木仍完整保留下來，在認養人游標榮的堅持之下，僅進行小幅度修剪，維持美麗樹形，也確保樹木健康，幕後功臣就是一群專業的「攀樹師」。

校長黃彥超說，全台取得「攀樹師」證照的不多，學生家長陳東榮是其中之一，而教導主任廖婉雯也是攀樹好手，在他們的牽線下，這些「攀樹師」定期到校「樹聚」，除了協助修剪樹木，也交流攀樹技巧，更用專業改變人與樹的關係。

以往修剪樹木大多使用吊車，人員無法深入樹叢，只能在外圍修剪，甚至為節省麻煩乾脆做「齊頭式」修剪，不僅不美觀，更對樹木嚴重傷害，所幸「攀樹師」能在樹上以不同角度檢查樹冠層，並將腐朽、老弱樹枝逐一修除，樹木在修剪後更整齊、健康，姿態也更優美，也讓修樹概念可以從小扎根。

陳東榮說，攀樹跟爬樹不同，得運用攀爬工具爬上5公尺甚至更高樹木，而「攀樹師」比一般愛好者多了專業技能，就是修剪枝葉，尤其是在大型吊車無法抵達或狀況特殊樹木需整理時，更因有證照者稀少，因此，「攀樹師」月收入上看10萬元。