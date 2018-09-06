複雜性先天心臟病童成長辛苦 醫師籲共同關心

2018-09-06 20:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕六歲的甄甄一出生時嘴唇發紫，血氧濃度只有60％，醫師確診她右心房症合併右心室雙出口、有肺動脈狹窄、肺靜脈回流異常及心內膜墊缺損，是極複雜且危急的先天性心臟病。

根據統計，小兒先天性心臟病的發生率約千分之10到千分之13，但多數是簡單型的先天性問題，像是心臟破損、血管增生等，通常動一次手術就能治癒，但約有2％到5％的小孩屬於「複雜性先天心臟病」，必須多次手術才能讓小孩順利成長。

心臟病兒童基金會昨天舉辦記者會，指出社會上仍有許多像甄甄的狀況、屬於複雜的先天心臟病病童，因治療的沉重的經濟負擔與照顧壓力，需要各界與心臟病兒童基金會一起給這些家庭更多一些愛與支持。

台大醫院小兒心臟科醫師林銘泰說，當時甄甄一出生就得緊急到台大醫院開刀以保命，要經過三個階段的心臟手術，不過甄甄還有肺動脈狹窄、肺靜脈塞住導致肺動脈高壓，很難再動手術，讓治療陷入瓶頸，只能長期吃藥、打針控制心臟狀況。

不過隨著甄甄逐漸長大，她的心臟越來越難以應付成長帶來的負荷，至今因感染、腸胃問題及心臟衰竭症狀反覆入院治療，因心臟異常的血流使得器官血液供應不足，也影響到腸胃的消化與吸收，身體顯得瘦小。

心臟病兒童基金會副執行長、台大兒童醫院兒童心臟科醫師邱舜南說，複雜先天性心臟病病童的藥品並非全都有健保給付，可能成為一些家庭的經濟重擔，基金會成立數十年來，幫助約五千名病童的醫療費用，也成為家長的靠山，希望社會共同支持。