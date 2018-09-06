蔡英文雲豹甲車勘災後12天 居民：總統有來有重視

總統蔡英文搭乘雲豹甲車到布袋鎮勘災後隔天重回現場。（記者林宜樟攝）

2018-09-06 20:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣因823大雨造成嚴重災害，總統蔡英文於8月25日到布袋鎮永安里、東港里勘災，搭乘雲豹甲車通過嚴重積水區時被災民嗆聲「下來走」，引發爭議；事隔12天，永安里長柯明珠說，當時總統搭車到場要到嚴重積水區勘災，她認為路程中積水深一般車輛無法通過，也建議總統要搭軍車，總統來勘災後，確實有更受到重視，「政府有積極」。

蔡英文8月25日到布袋鎮勘災，因搭乘雲豹甲車被嗆聲，隔天再重回現場，當地積水已退，許多里民高喊「謝謝總統」，但當天也有人嗆聲「總統來能做什麼？」

柯明珠說，當時總統要前往淹水嚴重的義布橋勘災，由於路程中積水深處超過70公分，一般車輛無法通行，總統座車開過去一定泡水拋錨，她也建議總統搭乘較高的軍車通行；車輛通過時，當時民眾因為淹水，都很心急，確實出現情緒化的狀況，隔天總統再來時，積水已退，大部分民眾情緒也緩和，蔡英文也告訴她「怕人罵就不要怕作總統」。

柯明珠說，這種大雨造成的水災「什麼黨執政都一樣淹」，總統來後有更重視，縣府水利處、水利署等官員來勘查，她有建議龍宮溪上游要進行整治，以免影響下游民眾，確實感覺到政府有積極作為。

東港里長林榮泰說，由於當地里民有許多人從事養殖漁業，大水來時幾乎所有魚都溢流流失，損失非常重，情緒也不好，所以總統勘災時才會出現當時的情況；他說，總統來後，各機關確實更積極，嘉縣府水利處、水利署等人員前來瞭解排水問題，更感謝國軍來幫忙恢復家園，政府確實都有在做，也希望當地治水工程要加快腳步。