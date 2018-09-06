一桶廚餘一度電 中市府免費送生廚餘桶

2018-09-06 20:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中外埔綠能生態園區即將完工，首創生廚餘與稻稈氣化雙核心發電技術。為宣導市民響應生廚餘回收，環保局今日表示，回收一桶廚餘相當發一度電，將免費發送市民7公升廚餘回收桶，倡導市民協助蒐集生廚餘，為地球貢獻心力。

環保局長白智榮表示，以往家戶的廚餘只針對熟廚餘進行回收，拿來作為養豬戶飼料，以後在台中市，生廚餘除了可做堆肥外，還可以拿來發電，透過外埔綠能生態園區的厭氧發酵技術，產出甲烷氣後，做為發電的燃料。

為打造更方便及實用的生廚餘盛裝容器，環保局和設計團隊經過多方討論，設計出多款生廚餘桶，經過各地區環保志工小隊成員票選，針對實用、清洗方便、外型美觀及標籤清楚易懂等選項進行滿意度調查，最後由結合花博意象設計的「綠圓寶」勝出。

設計團隊取其「綠能」意象，並結合「圓滿」的外型與具有吉祥寓意的「元寶」諧音，命名為「綠圓寶」。環保志工說，綠園寶不但造型討喜，呈現圓滾滾的福氣象徵，容量對於一般家庭而言，大小剛好，還有貼心的掛蓋設計，考慮周全。

環保局指出，該廚餘桶與市面上一般透明塑膠桶不同，依照民眾的使用習慣，外型採圓弧造型、無銳角，設計美觀，非常好清洗，考量生廚餘需要的體積較大，綠圓寶容量達到7公升，且蓋子可附掛在桶身上，不易遺失。

桶身上印製「1桶生廚餘生產約1度電，資源再生愛地球」的宣傳標語，以及簡單易懂的生廚餘分類項目。未來設籍在台中市的家戶，都將陸續收到專屬台中市的生廚餘收集桶「綠圓寶」，盼市民一同回收生廚餘，推廣綠能經濟。