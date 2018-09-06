海王星「衝」來了！9月8日登場 整夜都看得到

2018-09-06 19:47

〔記者蔡亞樺／台北報導〕太陽系最遙遠的行星「海王星」，將在9月8日到達「衝」的位置，不僅離地球最近、最亮，而且整晚都可觀察，在此前後幾週都是認識這顆神秘行星的最佳時機，但台北市立天文館提醒，海王星亮度接近8等，亮度不高，所以要透過望遠鏡才能看見。

海王星與太陽距離平均約45億公里，是地球的30倍遠，於1846年9月23日被發現，是第一個經由力學計算而找到的新天體，在科學上意義重大。天文館說，到目前為止，僅NASA的航海家二號探測器曾在1989年飛掠過海王星，是太陽系中最神秘的行星。

天文館研究員李瑾說，海王星是太陽系八大行星中，距離最遠的行星，約莫每年發生一次「衝」，即是以地球為中心，太陽和海王星分別為在地球兩側、相差180度的位置，是一年中海王星離地球最近的距離。

李瑾說，今年海王星「衝」發生在9月9日，日落、約晚間6點從東偏南方升起，深夜12點升至頭頂的方位，一直到隔天清晨6點西沉，整夜都可以觀察到。由於亮度不亮，必須利用望遠鏡或天文攝影的方式，比較容易觀測到。

海王星發現172週年，天文館將於9月22日舉辦「宇宙紀事：畫布上的星空」活動中介紹這顆以三叉戟為符號的特殊行星，並開放研究級望遠鏡供民眾觀賞。報名網址：https://goo.gl/UPBp2B 。