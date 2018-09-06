「超高貴名錶」賄選？ 中市府：烏龍爆料再一樁

2018-09-06 18:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕網路流傳台中市政府送「超高貴名錶」給阿兵哥，花公帑賄選！市府民政局今駁斥，這是典型的「烏龍爆料」！該只手錶價值82元，是市府關懷入伍役男，每年例行採購的宣導品，與選舉完全無關；製作並散播已涉及違法，呼籲民眾不要轉傳。

網路流傳「偷人民的錢，去賄選買票！盡幹骯髒事的林佳龍，除了『請客吃飯』包裝賄選外，還借（藉）入伍名義，送『超高貴名錶』給阿兵哥！！！」並附上民政局發送內有手錶及署名市長林佳龍、局長蔡世寅關心您的包裝盒。

民政局表示，為關懷入伍役男，各縣市均於役男入伍時贈送實用宣導品，有縣市政府贈送IC電話卡或電子票證，因應營區逐漸放寬手機使用限制，為提供役男更實用的宣導品，台中市自104年起將IC電話卡改為手錶，希望役男養成守時習慣。

民政局強調，每年入營役男徵集宣導品均經公開招標後採購，以網傳的這支所謂「超高貴名錶」為例，於106年採購的電子錶，每支單價82元決標，不僅符合法定採購程序，也談不上所謂「超高貴」，只是代表市府關懷役男，希望協助養成守時好習慣。

至於電子錶宣導品外盒署名民政局長蔡世寅，蔡已於106年8月1日卸任，目前擔任台中市工策會總幹事，顯示網路轉傳的圖片距今至少1年以上，與選舉完全無關。此外，由於製作並散播這項謠言的人已涉及違法，民政局呼籲收到的民眾不要轉傳。