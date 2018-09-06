躺街賞欒樹花海！923來東螺溪 加碼玩泡泡趴

彰化縣東螺溪將在中秋節前夕舉辦「千人躺街」活動，從樹下欣賞台灣欒樹開花之美。（記者陳冠備攝）

2018-09-06 19:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕大家一起來躺街！

每年秋季是東螺溪畔台灣欒樹開花季節，湖埔社區大學去年於全長1.5公里的欒樹隧道下舉辦千人躺街賞花活動，吸引5000人來「躺」徉花海，本月23日「東螺溪戀戀欒樹節」開幕，再度邀請民眾來躺街，現場也邀請泡泡達人表演拉出最長泡泡，希望一起打破最多人「壓馬路、泡泡龍」的紀錄。

東螺溪戀戀欒樹節今年主題是「生態」，湖埔社大為此邀請台灣蝴蝶保育協會、雲林縣野鳥協會、天盛國小等單位，規劃10道生態遊戲關卡邀清民眾來闖關，今年還安排不一樣的「泡泡派對」，今天舉辦活動行前會，泡泡達人許日榮帶著當地幼兒園小朋友一起拉出長泡泡，綠色隧道瞬間充滿浪漫。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，溪湖鎮東螺溪北岸，種植1.5公里長台灣欒樹隧道，秋天花季來臨美不勝收，讓路過駕駛目不暇給，因此，去年起首度擇期一日封街，讓民眾也能輕鬆的徒步賞花，因為難得封街，嘗試舉辦「千人躺街」活動，結果大受歡迎，縣長魏明谷還帶領大家一起躺在馬路上賞花，成為經典，希望今年能打破去年紀錄。

相關影音

東螺溪戀戀欒樹節，今年加入泡泡派對，讓活動充滿樂趣。（記者陳冠備攝）

泡泡達人拉出長形泡泡，大人小孩見狀開心不已。（記者陳冠備攝）

東螺溪北岸種植1.5公里長台灣欒樹，秋天花季來臨美不勝收。（資料照，記者陳冠備攝）